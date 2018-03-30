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Город

Переславль-Залесский станет больше: город объединят с районами и сёлами

30 марта 2018 14:07
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объединение, Переславль, Ярославская область

Переславль-Залесский станет огромным городом. Местные власти планируют присоединить к нему весь Переславский муниципальный район, а также Нагорьевское, Рязанцевское и Пригородное сельские поселения, превратив город в городской округ.

— Чтобы принять взвешенное решение, вопрос объединения города и района должен быть вынесен на обсуждение жителей и города, и района. Поэтому предлагаю поддержать инициативу, это будет первый шаг перед проведением публичных слушаний, — сказал на заседании городской думы глава Переславля-Залесского Владимир Волков.

Нужно ли это объединение людям, спросят на публичных слушаниях 18 апреля, после них этот вопрос решать будут на уровне Ярославской областной думы. Сама же инициатива создания городского округа принадлежит общественным палатам Переславля и района. Если присоединение состоится, то сельские поселения и сам район перестанут существовать как муниципальное образование. Все они станут называться городским округом Переславль-Залесский. Необходимо это в первую очередь из соображений экономики: посёлки живут очень бедно, а управленцев для одного района — слишком много.

Однако чиновники уточняют, что все льготы, закреплённые за каждым населённым пунктом — сохранятся. И менять документы местным жителям из-за смены названия места жительства — не придётся.

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