Выходы завалены хламом, огнетушителей нет. В торговых центрах нашли десятки нарушений безопасности

Спасатели и прокуратура заглянут в каждый торговый центр

В распоряжении редакции 76.ru оказался документ, в котором перечислены первые результаты проверок в торговых центрах Ярославской области. Проверяли прокуратура и МЧС. Рейды пошли после трагедии в Кемерово, где в пожаре в торговом центре погибли больше 60 человек.

Проверки идут по всей стране. Результаты пока выдают по Центральному и Приволжскому федеральным округам. Прошерстили более 800 торговых центров, нашли тысячи нарушений. Ярославская область не стала исключением. Уже в тех торговых центрах, где успели пройти, нашли огромное количество нарушений пожарной безопасности. Первый список:

Торговый центр на Комсомольской улице, 78а, Тутаев

руководителем организации не утверждены инструкции по мерам пожарной безопасности;

на объекте не проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре;

огнетушители ОУ-3 под № 3, № 4 не опломбированы одноразовыми пломбами, отсутствуют раструбы;

пожарный кран не проверен на исправность с составлением соответствующего акта;

к пожарному крану не присоединен пожарный рукав;

на путях эвакуации второго эвакуационного выхода в помещении кухни установлен стол, посторонние предметы, мусор, пластмассовые емкости;

на лестничной площадке основного эвакуационного выхода установлен игровой аппарат;

перед выходом на лестницу основного выхода на полу лежит коврик, не закрепленный к полу;

ширина эвакуационного выхода на основную эвакуационную лестницу составляет 0,93 м, что менее нормативного;

ширина эвакуационного выхода с основной эвакуационной лестницы в тамбур 1-го этажа составляет 0,93 м, что менее нормативного;

потолок основной эвакуационной лестницы выполнен панелями пустотными поликарбонатными, имеющими показатели пожарной опасности.

«Культурный центр» на площади Менделеева, 4, Переславль

выходы закрыты на замок (со стороны «Армады»; напротив выхода из зала, на 1-м этаже, ЦДТ, на 2-м этаже из танцевального зала, со сцены);

захламление на путях эвакуации (на 1-м этаже справа, на лестничных клетках, под лестницей на 1-м этаже);

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией частично не работают, выполнены горючим кабелем;

в помещении с приемно-контрольным прибором автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение;

имеются деревянные перегородки на путях эвакуации (в тамбуре напротив выхода из зала, в «Армаде», на 3-м этаже отделен спортзал);

не все ПК укомплектованы (в «Армаде»)

используется проводка с нарушенной изоляцией (в «Армаде», в «Семейных ценностях»);

нет доводчиков на дверях;

под лестницей устроена конторка;

отсутствуют огнетушители на 2-м этаже (просроченные), в помещениях «Армады», в электрощитовой возле сцены отсутствуют, в основной электрощитовой;

недостаточно знаков пожарной безопасности (указатели направления);

стена на сцене утеплена горючими материалами;

в подвале под зрительным залом хранятся горючие материалы;

электрощитовая возле сцены не выделена противопожарными преградами 1-го типа;

в электрощитовой захламление.

Батутный центр «Прыжок» на площади Менделеева, 4, Переславль

отсутствуют первичные средства пожаротушения;

нет планов эвакуации;

отсутствуют знаки пожарной безопасности;

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией нерабочие и имеются не во всех помещениях;

не испытан пожарный кран на водоотдачу, не укомплектован пожарный шланг;

высота эвакуационного выхода в свету ниже требуемого.

«Альта-Монтэ» на улице 50 лет Комсомола, 16б, Переславль

нет доводчиков на дверях;

под лестницей в сауне устроена конторка и хранятся горючие материалы;

на путях эвакуации хранятся посторонние предметы;

отсутствуют знаки пожарной безопасности;

в помещении с приемно-контрольным прибором пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение;

на путях эвакуации в гостинице отсутствует аварийное освещение.

Это пока первые результаты. Недели через две появятся новые — проверки пройдут и во всех торговых центрах Ярославля.

Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.