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Выходы завалены хламом, огнетушителей нет. В торговых центрах нашли десятки нарушений безопасности

30 марта 2018 13:25
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Ярославль, Переславль, Тутаев, трагедия в Кемерово

В распоряжении редакции 76.ru оказался документ, в котором перечислены первые результаты проверок в торговых центрах Ярославской области. Проверяли прокуратура и МЧС. Рейды пошли после трагедии в Кемерово, где в пожаре в торговом центре погибли больше 60 человек.

Проверки идут по всей стране. Результаты пока выдают по Центральному и Приволжскому федеральным округам.  Прошерстили более 800 торговых центров, нашли тысячи нарушений. Ярославская область не стала исключением. Уже в тех торговых центрах, где успели пройти, нашли огромное количество нарушений пожарной безопасности. Первый список:

Торговый центр на Комсомольской улице, 78а, Тутаев

  • руководителем организации не утверждены инструкции по мерам пожарной безопасности;
  • на объекте не проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре;
  • огнетушители ОУ-3 под № 3, № 4 не опломбированы одноразовыми пломбами, отсутствуют раструбы;
  • пожарный кран не проверен на исправность с составлением соответствующего акта;
  • к пожарному крану не присоединен пожарный рукав;
  • на путях эвакуации второго эвакуационного выхода в помещении кухни установлен стол, посторонние предметы, мусор, пластмассовые емкости;
  • на лестничной площадке основного эвакуационного выхода установлен игровой аппарат;
  • перед выходом на лестницу основного выхода на полу лежит коврик, не закрепленный к полу;
  • ширина эвакуационного выхода на основную эвакуационную лестницу составляет 0,93 м, что менее нормативного;
  • ширина эвакуационного выхода с основной эвакуационной лестницы в тамбур 1-го этажа составляет 0,93 м, что менее нормативного;
  • потолок основной эвакуационной лестницы выполнен панелями пустотными поликарбонатными, имеющими показатели пожарной опасности.

Проверять решили и жилые дома. В Ярославле идёт массовая уборка подъездов от хлама. Кто не приберётся — оштрафуют

«Культурный центр» на площади Менделеева, 4, Переславль

  • выходы закрыты на замок (со стороны «Армады»; напротив выхода из зала, на 1-м этаже, ЦДТ, на 2-м этаже из танцевального зала, со сцены);
  • захламление на путях эвакуации (на 1-м этаже справа, на лестничных клетках, под лестницей на 1-м этаже);
  • автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией частично не работают, выполнены горючим кабелем;
  • в помещении с приемно-контрольным прибором автоматической установки пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение;
  • имеются деревянные перегородки на путях эвакуации (в тамбуре напротив выхода из зала, в «Армаде», на 3-м этаже отделен спортзал);
  • не все ПК укомплектованы (в «Армаде»)
  • используется проводка с нарушенной изоляцией (в «Армаде», в «Семейных ценностях»);
  • нет доводчиков на дверях;
  • под лестницей устроена конторка;
  • отсутствуют огнетушители на 2-м этаже (просроченные), в помещениях «Армады», в электрощитовой возле сцены отсутствуют, в основной электрощитовой;
  • недостаточно знаков пожарной безопасности (указатели направления);
  • стена на сцене утеплена горючими материалами;
  • в подвале под зрительным залом хранятся горючие материалы;
  • электрощитовая возле сцены не выделена противопожарными преградами 1-го типа;
  • в электрощитовой захламление.

Батутный центр «Прыжок» на площади Менделеева, 4, Переславль

  • отсутствуют первичные средства пожаротушения;
  • нет планов эвакуации;
  • отсутствуют знаки пожарной безопасности;
  • автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией нерабочие и имеются не во всех помещениях;
  • не испытан пожарный кран на водоотдачу, не укомплектован пожарный шланг;
  • высота эвакуационного выхода в свету ниже требуемого.

«Альта-Монтэ» на улице 50 лет Комсомола, 16б, Переславль

  • нет доводчиков на дверях;
  • под лестницей в сауне устроена конторка и хранятся горючие материалы;
  • на путях эвакуации хранятся посторонние предметы;
  • отсутствуют знаки пожарной безопасности;
  • в помещении с приемно-контрольным прибором пожарной сигнализации отсутствует аварийное освещение;
  • на путях эвакуации в гостинице отсутствует аварийное освещение.

Это пока первые результаты. Недели через две появятся новые — проверки пройдут и во всех торговых центрах Ярославля.

Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.

Ольга Прохорова
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Фото: Александра Савельева
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