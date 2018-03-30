Выходы завалены хламом, огнетушителей нет. В торговых центрах нашли десятки нарушений безопасности

В распоряжении редакции 76.ru оказался документ, в котором перечислены первые результаты проверок в торговых центрах Ярославской области. Проверяли прокуратура и МЧС. Рейды пошли после трагедии в Кемерово, где в пожаре в торговом центре погибли больше 60 человек.
Проверки идут по всей стране. Результаты пока выдают по Центральному и Приволжскому федеральным округам. Прошерстили более 800 торговых центров, нашли тысячи нарушений. Ярославская область не стала исключением. Уже в тех торговых центрах, где успели пройти, нашли огромное количество нарушений пожарной безопасности. Первый список:
Торговый центр на Комсомольской улице, 78а, Тутаев
руководителем организации не утверждены инструкции по мерам пожарной безопасности;
на объекте не проводятся практические тренировки по эвакуации людей при пожаре;
огнетушители ОУ-3 под № 3, № 4 не опломбированы одноразовыми пломбами, отсутствуют раструбы;
пожарный кран не проверен на исправность с составлением соответствующего акта;
к пожарному крану не присоединен пожарный рукав;
на путях эвакуации второго эвакуационного выхода в помещении кухни установлен стол, посторонние предметы, мусор, пластмассовые емкости;
на лестничной площадке основного эвакуационного выхода установлен игровой аппарат;
перед выходом на лестницу основного выхода на полу лежит коврик, не закрепленный к полу;
ширина эвакуационного выхода на основную эвакуационную лестницу составляет 0,93 м, что менее нормативного;
ширина эвакуационного выхода с основной эвакуационной лестницы в тамбур 1-го этажа составляет 0,93 м, что менее нормативного;
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