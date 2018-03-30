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«Дверь была, как кипяток»: ярославские пожарные спасли из огня двоих человек
30 марта 2018 12:47
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Ночью на улице Суздальской в жилом доме произошёл пожар. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, где в этот момент находились двое мужчин. Приехавшие на место спасатели увидели в окне человека, который кричал, что сейчас сгорит заживо, а выйти из квартиры не может.
Пожарные тут же поднялись к горящей квартире.
— Действительно, дверь была, как кипяток. Очевидно, что очаг возгорания находился в коридоре, он полностью отрезал пути эвакуации, — рассказывает начальник караула пожарно-спасательной части № 3 Николай Константинов.
В прихожей полыхало. Горение было настоль сильным, что штукатурка полопалась и просто отвалилась от стены. В квартире звал на помощь мужчина. Пожарные немного сбили пламя, через огонь ринулись к нему на выручку и вывели из квартиры. Уже на улице он сообщил, что в квартире остался его друг.
— Мы обнаружили второго пострадавшего на диване в комнате, он был без сознания, пульс почти не прощупывался. Мы вынесли его на площадку, я надел на него свою кислородную маску, а мои коллеги начали его реанимировать, — поделился начальник караула Николай Константинов.
Несколько минут пожарные боролись за его жизнь, а когда появилось дыхание, передали его врачам.
Наши спасатели такие молодцы. Недавно эти отважные парни спасли из горящего дома 25 человек.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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