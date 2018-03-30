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Во дворе дома в Рыбинске припаркованные машины закидали кирпичами
30 марта 2018 11:45
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Не везёт рыбинским водителям. То машины на парковке массово порезали (тогда озверевшего мужчину задержали раньше, чем на него подали заявление в полицию). То теперь кирпичами во дворе собственного дома машины обкидали.
— Ночью во дворе дома магазина «Русь» неизвестные бросали кирпичи, в результате пострадали автомобили. Пострадавшие обратились в полицию, но пока безрезультатно, — пишут в сообществе «Подслушано в Рыбинске».
От ударов обломков красных кирпичей у одном машины осталась внушительная трещина на лобовом стекле со стороны водителя. У других иномарок помяты крылья и бампера.
Как удалось выяснить владельцам иномарок, преступник мог попасть на камеры видеонаблюдения детского сада напротив. Но запросить данные с камер может только полиция.
— Заявление от автовладельцев принято в установленном порядке. Выясняются обстоятельства, — сказали в УМВД по Ярославской области.
Фото: Подслушано в Рыбинске / vk.com
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