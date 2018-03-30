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Глыба проломила девочке голову: следователи возбудили уголовное дело
30 марта 2018 11:23
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8-летняя девочка, которой ледяная глыба упала прямо на голову, до сих пор находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказали ярославские следователи. После происшествия ребёнка доставили в больницу, где врачи поставили диагноз: перелом височной кости.
— По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи устанавливают, кто именно причастен к совершению преступления, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Несчастье произошло накануне днём по адресу улица Спартаковская, 19/1. Сразу после этого девочка попала в реанимацию. В мэрии Ярославля утверждают: сейчас ребёнку ничего не угрожает. Девочку перевели из реанимации в общую палату.
Фото: Александра Савельева
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