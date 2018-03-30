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Ярославские прокуроры лишили россиян возможности покупать липовые больничные

30 марта 2018 09:54
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прокуратура, Ярославль, больничный лист

Прокуратура Дзержинского района наткнулась на сайт, где предлагали фальшивые больничные листы.

Кроме того, делали скидки при заказе и других справок, например, медсправки для получения водительских прав или медицинской книжки.

—  На сайтах размещены прайс-листы на справки, информация о скидках и акциях на медицинские справки, отзывы клиентов, информация о сроках изготовления справок, — рассказали в прокуратуре Ярославля.

Справки на портале мог заказать любой житель России. Но прокуратура решила, что доступ к сайту надо закрыть для всех, особенно для несовершеннолетних, направив такое ходатайство в суд. И суд Дзержинского района Ярославля удовлетворил требования проверяющих. 

Недавно закрыли целую серию российских порносайтов из-за жалобы возмущённого ярославца. Мужчина долго и упорно изучал контент на этих сайтах, чтобы собрать возмутительные доказательства для прокуратуры. 

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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