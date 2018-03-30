Пьяный, да еще и права липовые: в Ярославле на водителя «Мерседеса» завели два дела

Водитель этой машины купил права через интернет

На проспекте Октября водитель «Мерседеса» не справился с управлением, машина, как на трамплине, подпрыгнула на бордюре и остановилась, взрезавшись в столб. Оказалось, что мужчина сел за руль пьяным. 25-летнему водителю оказали медицинскую помощь и проверили документы.

Сотрудники Госавтоинспекции заподозрили, что права у молодого человека ненастоящие.

— Водитель признался, что купил права через интернет, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — На мужчину составлен протокол за управление машиной в состоянии опьянения и без прав.

За пользование поддельными правами ярославцу теперь грозит штраф до 80 тысяч рублей либо полгода ареста.

Недавно на перекрёстке улицы Гагарина и Юго-Западной окружной дороги легковой автомобиль влетел прямо под прицеп фуры. Машину протащило несколько десятков метров.