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Ярославские градозащитники нажалуются в ЮНЕСКО на строительство колеса обозрения
30 марта 2018 08:46
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Первые сваи колеса обозрения в Ярославле забили не только в землю. Но, кажется, и в сердца градозащитников. Те не могут смириться со строительством такого аттракциона и решили идти до конца — готовят обращение в ЮНЕСКО.
— Колесо обозрения в Ярославле строится в нарушение действующих регламентов, российского законодательства. Это просто возмутительно! — говорит градозащитница Ольга Мазанова. Она изначально считала эту идею далеко не лучшей. Говорила о том, что колесо закроет панорамы города.
Однако строительство аттракциона уже началось. Несмотря на то, что уже была бумага, что строить здесь его нельзя.
Фото: Евгений Пичугин
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