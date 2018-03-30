Ярославские градозащитники нажалуются в ЮНЕСКО на строительство колеса обозрения

Колесо начали строить

Первые сваи колеса обозрения в Ярославле забили не только в землю. Но, кажется, и в сердца градозащитников. Те не могут смириться со строительством такого аттракциона и решили идти до конца — готовят обращение в ЮНЕСКО.

— Колесо обозрения в Ярославле строится в нарушение действующих регламентов, российского законодательства. Это просто возмутительно! — говорит градозащитница Ольга Мазанова. Она изначально считала эту идею далеко не лучшей. Говорила о том, что колесо закроет панорамы города.

Однако строительство аттракциона уже началось. Несмотря на то, что уже была бумага, что строить здесь его нельзя.