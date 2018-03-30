Ледяной монстр: в Ярославле нашли сосульку высотой в четыре этажа

Сосульки такие, что застят белый свет

Бурное обсуждение вызвала новость о девочке, которая тяжело пострадала от упавшей с крыши ледяной глыбы. В комментариях ярославцы пишут, что крыши, вопреки обещаниям, чистят далеко не везде.

— Вчера на Жукова за моей спиной упала глыба. Я шла с ребёнком. Сегодня чистят, но глыбы оставляют. Как раз те, что упав, убьют на смерть, — пишет Зинаида Никина.

Но больше всего удивила читательница 76.ru Любовь Ахова, выложившая фото гигантской сосульки. Ледяная глыба захватила сразу четыре этажа хрущевки.

— Это на проспекте Дзержинского, 22, причем в соседнем доме точно такая же сосуля, — говорит Люба.

И хотя глыба висит не со стороны подъезда, дело всё равно опасное, ведь под окнами могут играть дети.

Всего неделю назад городские власти обещали убрать все сосульки с крыш домов. В один день окучили сразу полторы тысячи крыш. Но, очевидно, добрались не до всех.