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Ледяной монстр: в Ярославле нашли сосульку высотой в четыре этажа
30 марта 2018 06:36
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Бурное обсуждение вызвала новость о девочке, которая тяжело пострадала от упавшей с крыши ледяной глыбы. В комментариях ярославцы пишут, что крыши, вопреки обещаниям, чистят далеко не везде.
— Вчера на Жукова за моей спиной упала глыба. Я шла с ребёнком. Сегодня чистят, но глыбы оставляют. Как раз те, что упав, убьют на смерть, — пишет Зинаида Никина.
Но больше всего удивила читательница 76.ru Любовь Ахова, выложившая фото гигантской сосульки. Ледяная глыба захватила сразу четыре этажа хрущевки.
— Это на проспекте Дзержинского, 22, причем в соседнем доме точно такая же сосуля, — говорит Люба.
И хотя глыба висит не со стороны подъезда, дело всё равно опасное, ведь под окнами могут играть дети.
Всего неделю назад городские власти обещали убрать все сосульки с крыш домов. В один день окучили сразу полторы тысячи крыш. Но, очевидно, добрались не до всех.
Фото: Люа Ахова/Vk.com
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