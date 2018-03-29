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Решили вместе, что отремонтируем: куда в Ярославской области потратят 400 миллионов
29 марта 2018 18:24
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В правительстве Ярославской области утвердили список объектов, которые реконструируют в этом году по программе «Решаем вместе».
— Общее количество проголосовавших за объекты благоустройства составило 380 тысяч человек. Для сравнения: в прошлом году в общественном обсуждении принимали участие около 50 тысяч граждан. На реализацию проекта в 2018 году из областного и федерального бюджетов планируется направить свыше 680 миллионов рублей. Это больше, чем в прошлом году, когда финансирование составило около 650 миллионов, — рассказал губернатор Дмитрий Миронов.
Большая часть денег — 400 миллионов рублей — пойдёт на приведение в порядок общественных и дворовых территорий. Всего 135 объектов. Из них 29 — зоны отдыха.
На направление «Поддержка местных инициатив» дадут 250 миллионов рублей. Оставшиеся средства также будут распределены между районами.
По программе «Решаем вместе!» отремонтируют и дома культуры. На это потратят 15,8 миллиона рублей. Остальные деньги пойдут на благоустройство парков. Финансирование получат Тутаев и Углич.
Фото: Решаем вместе
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