Ушла, потому что были причины: в Ярославской области пропала 38-летняя женщина

Женщины нет дома больше недели

В Рыбинске больше недели разыскивают 38-летнюю Любовь Монахову. Женщина ушла из дома 21 марта, и с тех пор её не видели. Как удалось выяснить, у женщины были причины, чтобы уйти из дома. Но вот куда, пока не знают ни родственники, ни волонтёры.

— На вид ей 30–35 лет, глаза голубые, волосы тёмно-русые крашеные до плеч. Походка «вразвалочку». Была одета в синюю куртку, тёмно-синие джинсы, белую шапку с помпоном, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».

На своей страничке в соцсети Любовь последний раз была 20 марта.

Разыскивать женщину начала её дочь.