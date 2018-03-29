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Ушла, потому что были причины: в Ярославской области пропала 38-летняя женщина
29 марта 2018 17:34
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В Рыбинске больше недели разыскивают 38-летнюю Любовь Монахову. Женщина ушла из дома 21 марта, и с тех пор её не видели. Как удалось выяснить, у женщины были причины, чтобы уйти из дома. Но вот куда, пока не знают ни родственники, ни волонтёры.
— На вид ей 30–35 лет, глаза голубые, волосы тёмно-русые крашеные до плеч. Походка «вразвалочку». Была одета в синюю куртку, тёмно-синие джинсы, белую шапку с помпоном, — рассказали волонтёры «ЯрСпаса».
На своей страничке в соцсети Любовь последний раз была 20 марта.
Разыскивать женщину начала её дочь.
Фото: Любовь Монахова/Vk.com
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