Ну и дыра: уголок деревянного хлама под надменным взглядом новостроек

Дома-старички стоят гордо

Улицы Фабричная и Подбутырская в Красноперекопском районе образуют угол. Здесь сохранился кусочек частного сектора, который неумолимо «съедают» новостройки. Деревянные покосившиеся домики на фоне новых многоэтажек выглядят, как потрепанные жизнью старички. Но стоят с гордостью. Только долго ли ещё им стоять?

Весенняя меланхолия на Фабричной

Здесь сохранились старенькие таблички

Угол Фабричной и Подбутырской

Жители защищают свои участки, как могут

Подбутырская улица

Этот дом свою жизнь уже прожил

Забор из всего на свете

В некоторых еще крепких домах нет жильцов