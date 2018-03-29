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Фоторепортаж
Ну и дыра: уголок деревянного хлама под надменным взглядом новостроек
29 марта 2018 15:58
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Улицы Фабричная и Подбутырская в Красноперекопском районе образуют угол. Здесь сохранился кусочек частного сектора, который неумолимо «съедают» новостройки. Деревянные покосившиеся домики на фоне новых многоэтажек выглядят, как потрепанные жизнью старички. Но стоят с гордостью. Только долго ли ещё им стоять?
Фото: Александра Савельева
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