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Город

Боимся «Зимней вишни»: ярославцы требуют закрыть все бары в подвалах

29 марта 2018 15:44
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рестораны, Ярославль, Кемерово, бары, Зимняя Вишня

В связи с трагическими событиями в Кемерово ярославцы создали петицию, в которой просят закрыть все бары и кафе, находящиеся в подвалах. По мнению создателей петиции, в случае пожара выбраться оттуда будет очень сложно.

— Эти заведения люди посещают преимущественно в ночное время, употребляют там алкоголь, что отрицательно сказывается на координации движений и ориентации в окружающей среде. Всё это станет негативным фактором при эвакуации посетителей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Лестницы, которые ведут в «недра земли», где располагаются эти заведения, как правило, имеют острый угол наклона и малую ширину, — говорится в петиции.

Ярославцы боятся повторения ситуаций в «Хромой лошади» и «Зимней вишне». Петицию адресовали губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову, прокурору города, а также ярославским спасателям.

Мы направили запрос в ГУ МЧС по Ярославской области с просьбой пояснить, насколько опасно устраивать увеселительные заведения в подвалах.

Сразу после трагедии в Кемерово в ярославские торговые центры нагрянули с серьёзной проверкой.

Анна Лурье
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Фото: Анна Ёлкина
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