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В Заволжском районе люди остались без воды из-за прорвавшейся трубы
29 марта 2018 15:41
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Сегодня утром из-за прорвавшейся трубы затопило проспект Авиаторов. Фонтан забил возле местного отделения полиции.
— Дорога в воде, пешеходам перейти трудно. Будьте аккуратны, — написали жители района в группе «Заволга-Ярославль» в социальной сети «Вконтакте».
Из-за прорыва трубы без воды осталось здание Заволжского отдела полиции и общежития.
— Произошёл перелом трубы, — рассказали в мэрии Ярославля. — Сейчас на место разлома ставят муфту. Примерно через час рабочие закончат ремонт, и вода вернётся в оба здания.
Не везет Заволжскому району с трубами. На прошлой неделе из-за серьезной аварии на трубопроводе без отопления остались 200 домов, 16 детских садов, 6 школ и областная больница.
Фото: Александра Савельева
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