|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Прокуратура в шоке: в десяти школах Ярославской области не было даже охранников
29 марта 2018 14:57
930 1
В десяти ярославских школах прокуратура обнаружила террористическую угрозу. Причиной этому стало отсутствие охраны в учебных заведениях. А значит, пройти в здания мог бы кто угодно.
— В ходе проверки на соблюдение закона о противодействии терроризму обнаружено, что в десяти школах Даниловского района не были заключены договоры на физическую охрану объектов, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Директора всех школ получили представления, по которым они обязаны устранить это серьёзное замечание.
Корреспонденты 76.ru проверили, как охраняют школы Ярославля. Оказалось, что даже с физической охраной внутрь может пройти практически кто угодно.
Фото: Александра Савельева
|
Фильм недели
позавчера
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Лучше бы Человека дождя бы... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров