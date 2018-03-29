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В центре Ярославля задержали серийного грабителя, нападавшего с ножом
29 марта 2018 15:17
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Сегодня в центре Ярославля задержали серийного грабителя. За мужчиной долгое время пришлось наблюдать из засады. Поймать его не могли две недели. И вот, когда вооружённый мужчина пришёл грабить один из магазинов с алкогольными напитками, двое сотрудников уголовного розыска задержали его.
— Мужчина нападал с ножом на кассиров, требовал деньги. Он уже был судим несколько раз. Последний раз за то, что в составе группы убивал таксистов. Двое до сих пор сидят. А этот недавно освободился, — рассказал 76.ru источник, близкий к правоохранительным органам.
Таксисты могут быть не только жертвами, но и убийцами, к сожалению. Под Ярославлем таксист убил бабушку в православный праздник ради иконы.
Фото: Александра Савельева
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