|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Появилось видео, как легковой автомобиль въехал под фуру
29 марта 2018 14:58
955 1
Аварию на перекрестке улицы Гагарина и Юго-Западной окружной дороги сняли камеры наружного наблюдения. ДТП произошло около двух часов ночи. На светофоре мигал жёлтый свет, когда «Дэу-Нексия» выскочила на перекресток и угодила под прицеп «Рено-Магнум». С искрами легковой автомобиль протащило по дороге насколько десятков метров.
— В результате ДТП пострадал 31-летний водитель «Дэу» и 53-летний пассажир, — рассказали в пресс-службе УМВД Ярославля.
Мужчин доставили в больницу.
В Ярославской области «Ниссан-Альмера», выезжая на трассу со второстепенной дороги, не пропустил грузовой «Форд». Пострадал водитель легкового автомобиля.
Фото: Камеры «Ярнет»
Видео: Камеры «Ярнет»
|
Фильм недели
позавчера
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Лучше бы Человека дождя бы... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров