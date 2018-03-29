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Большегрузам на месяц запретили ездить по Ярославлю

29 марта 2018 13:42
985 2
ограничение движения, Ярославль, большегруз

По дорогам Ярославля на месяц запретили ездить слишком тяжёлым машинам. Постановление об этом подписал мэр Ярославля, запретив заезжать на целый список улиц со 2 апреля по 1 мая.

— Ограничение временное, вводится на 42 улицы, — сообщили в городской администрации.

Запрет коснулся машин с предельной нагрузкой на каждую ось от 5 до 8 тонн. Такое решение городские власти принимают каждый год, чтобы сохранить дороги, особенно уязвимые весной.

Список улиц, на которые будет запрещён въезд большегрузам:

№ п\п

Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения города Ярославля

Месторасположение

Предельно допустимые значения на каждую ось транспортного средства, тонны

Начало

Конец

1

просп. Авиаторов

Тверицкая наб.

ул. 3-я Яковлевская

5,0

2

ул. Большая Федоровская

ул. Варакина

ул. Зеленцовская

8,0

3

ул. Волгоградская

Ленинградский проспект

ул. Громова

5,0

4

ул. Гагарина

Московский проспект

граница города

8,0

5

ул. Городской Вал

Мышкинский проезд

площадь Мира

6,0

6

ул. Гудованцева

ул. Закгейма

в райноге юго-западной окружной дороги

3,0

7

ул. Добрынина

Промышленное шоссе

улица Угличская

8,0

8

просп. Дзержинского

Тутаевское шоссе

в районе ул. Громова

5,0

9

ул. Клубная

ул. Маяковского

в районе ул. 2-я Ляпинская

5,0

10

ул. Калинина

Московский проспект

ул. Пригородная

5,0

11

просп. Ленина

Волжская наб.

ул. Свободы

8,0

12

Ленинградский просп.

проспект Октября

граница города

6,0

13

ул. Малая Пролетарская

ул. Мельничная

автомобильный мост в районе просп. Толбухина

6,0

14

ул. Маяковского

проспект Авиаторов

ул. Шандорная

5,0

15

Мышкинский проезд

проспект Толбухина

Комсомольская площадь

8,0

16

пр. Машиностроителей

проспект Авиаторов

ул. Шандорная

6,0

17

ул. Магистральная

Мышкинский проезд

граница города в районе ул. Приветной

8,0

18

просп. Октября

Красная площадь

Ленинградский проспект

8,0

19

ул. Осташинская

в районе ж/д путей Ярославль — Рыбинск

в районе трансп. развязки у путепровода через ж/д пути в районе просп. Дзержинского

6,0

20

ул. Победы

Волжская наб.

ул. Б. Октябрьская

8,0

21

ул. Полушкина роща

ж/д путепровод

Тутавское шоссе

8,0

22

ул. Промышленная

проспект Октября

ул. Осташинская

6,0

23

Промышленное шоссе

ул. Добрынина

Ленинградский проспект

5,0

24

ул. Пожарского

ул. Гоголя

в районе р. Дунайки

5,0

25

ул. Республиканская

в районе Республиканского проезда

Которосльная наб.

5,0

26

Суздальское шоссе

Московский проспект

ул. Леваневского

5,0

27

ул. Свободы

площадь Волкова

площадь Ярославль-Главный

8,0

28

Тутаевское шоссе

ул. Полушкина Роща

ул. Б. Норская

5,0

29

просп. Толбухина

ул. Большая Федоровская

проспект Октября

8,0

30

Тормозное шоссе

(2 участка)

в районе д.42 по ул. Вишняки

ул. Светлая

ул. Ярославская

Костромское шоссе

6,0

31

ул. Угличская

ул. Володарского

ул. Чкалова

5,0

32

ул. Урочская

ул. 4-я Пролетарская

проспект Авиаторов

5,0

33

просп. Фрунзе

Московский проспект

Костромское шоссе

9,0

34

ул. Чкалова

проспект Октября

ул. Угличская

5,0

35

ул. Шевелюха

в районе д. 20а по ул. Шевелюха

В районе д. 72 по ул. Шевелюха

6,0

36

ул. Большая Норская

Тутаевское шоссе

Ленинградский просп.

8,0

37

ул. Куропаткова

р. Нора

ул. Большая Норская

5,0

38

Красноперевальский переулок

ул. Большая Норская

2-я Норская наб.

5,0

39

ул. Урицкого

Тутаевское шоссе

ул. Труфанова

6,0

40

Московский проспект

Богоявленская пл.

граница города

8,0

41

ул. Большая Октябрьская

Богоявленская пл.

ул. Городской вал

8,0

42

ул. Первомайская

Волжская наб.

Которосльная наб.

8,0

В Ярославле Октябрьский мост, например, уже испортился — покрылся ямами. Подозревают — виноваты автомобилисты.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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