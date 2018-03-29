|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Родственники отравленного в Великобритании Сергея Скрипаля живут в Ярославле
29 марта 2018 13:39
2 833 7
На Первом канале появился сюжет о племяннице отравленного полковника российской военной разведки Сергея Скрипаля. Виктория Скрипаль рассказала о своём отношении к ситуации с её дядей.
О том, что дядю и двоюродную сестру отравили, она узнала из новостей.
— Я позвонила в посольство Великобритании в Москве, спросила у них, что мне делать, как мне узнать о их состоянии, на что мне было отвечено: так как вы являетесь гражданкой России, то вы должны обращаться непосредственно в посольство России в Великобритании, — рассказала Виктория.
С Викторией связались сотрудники BBC, сначала она от корреспондентов узнавала о состоянии своих родственников, но потом Сергея и его дочь Юлию перевели в интенсивную терапию и врачи перестали общаться с прессой.
Сейчас Виктория собирает документы, чтобы самой поехать в Англию.
В Ярославле живёт и 90-летняя мама бывшего разведчика. Ей решили не говорить о том, что произошло в Великобритании — боятся, что женщина не выдержит. Сама она телевизор не смотрит, поэтому сообщить решили только когда что-то будет точно известно.
В то, что в отравлении дяди есть российский след, Виктория сомневается.
— Ну не та он фигура, чтобы вот прямо вот, — говорит Виктория Скрипаль.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта. Премьер-министр Тереза Мэй объявила, что оба были отравлены веществом «Новичок» советской разработки. Стали говорить о том, что к произошедшему причастна Россия. Наша страна такие обвинения отвергает.
В 2006 году в России Скрипаля осудили на 13 лет колонии за шпионаж в пользу Лондона. Через 4 года президент России подписал указ о помиловании.
Фото: Первый канал
|
Фильм недели
позавчера
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Лучше бы Человека дождя бы... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров