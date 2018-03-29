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Над центром Ярославля поднялся столб дыма: что горело
29 марта 2018 12:39
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Столб чёрного дыма поднялся над центром Ярославля в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Войнова. На место быстро приехали сотрудники МЧС.
— Во дворе дома загорелась «Газель», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — Дым поднялся, потому что было открытое горение.
Машину потушили, но она очень сильно пострадала от огня.
Причину возгорания устанавливают специалисты. Не исключена версия поджога. На место приехали полицейские.
Вчера ночью пожарным пришлось эвакуировать жителей девятиэтажки во Фрунзенском районе. В подъезде загорелись электрощитки.
Фото: Екатерина Павлова «Подслушано в Ярославле»/VK.com
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