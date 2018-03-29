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Сотрудники ФСБ поймали в Ярославской области экстремиста
29 марта 2018 08:00
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Управление ФСБ России по Ярославской области, просматривая странички в соцсети «ВКонтакте», наткнулись на профиль 30-летнего жителя Некрасовского района. У него на «стене» висела фотография с изображением флага террористической организации. Сотрудники ФСБ сразу доложили об этом в прокуратуру. Мужчину привлекли к административной ответственности.
— Мужчина вину признал и сказал, что, размещая флаг террористической организации, он не думал, что его увидят правоохранительные органы. В настоящее время изображение запрещенной символики с персональной страницы удалено. Виновному назначен штраф в сумме 1000 рублей, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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