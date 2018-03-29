Сотрудники ФСБ поймали в Ярославской области экстремиста

Мужчина заплатил штраф

Управление ФСБ России по Ярославской области, просматривая странички в соцсети «ВКонтакте», наткнулись на профиль 30-летнего жителя Некрасовского района. У него на «стене» висела фотография с изображением флага террористической организации. Сотрудники ФСБ сразу доложили об этом в прокуратуру. Мужчину привлекли к административной ответственности.

— Мужчина вину признал и сказал, что, размещая флаг террористической организации, он не думал, что его увидят правоохранительные органы. В настоящее время изображение запрещенной символики с персональной страницы удалено. Виновному назначен штраф в сумме 1000 рублей, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.