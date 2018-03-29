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Стела за 15 миллионов: выбрали компанию, которая установит въездной знак в Ярославль
29 марта 2018 07:00
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Въездную стелу в Ярославле начнут устанавливать уже в апреле. Губернатор области Дмитрий Миронов дал поручение Владимиру Слепцову как можно быстрее начать работы по установке стелы со стороны Москвы.
– Необходимо в короткие сроки расчистить площадку, где будет установлен въездной знак, чтобы всем гостям было ясно, что они приезжают в столицу Золотого кольца. Сейчас на этом месте нагромождение арматуры и снег, – указал Дмитрий Миронов.
Заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко сообщил, что весь комплект документов по проекту стелы передан мэрии города. Владимир Слепцов доложил, что сейчас завершается подготовка дорожной карты работ.
– Уже дважды встречались с авторами проекта стелы, который выиграл конкурс. Определена компания, которая займется установкой въездной группы и благоустройством площадки, – сообщил Владимир Слепцов. – Сейчас определяем механизм реализации проекта, прорабатываем вопрос уменьшения себестоимости работ. По предварительным подсчетам, затраты составят 15 миллионов рублей.
Какую стелу поставить при въезде в город, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збранского – стелу в виде щита.
Фото: мэрия Ярославля
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