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Город

Стела за 15 миллионов: выбрали компанию, которая установит въездной знак в Ярославль

29 марта 2018 07:00
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стела, Ярославль, Золотое кольцо

Въездную стелу в Ярославле начнут устанавливать уже в апреле. Губернатор области Дмитрий Миронов дал поручение Владимиру Слепцову как можно быстрее начать работы по установке стелы со стороны Москвы.

– Необходимо в короткие сроки расчистить площадку, где будет установлен въездной знак, чтобы всем гостям было ясно, что они приезжают в столицу Золотого кольца. Сейчас на этом месте нагромождение арматуры и снег, – указал Дмитрий Миронов.

Заместитель председателя правительства области Виталий Ткаченко сообщил, что весь комплект документов по проекту стелы передан мэрии города. Владимир Слепцов доложил, что сейчас завершается подготовка дорожной карты работ.

– Уже дважды встречались с авторами проекта стелы, который выиграл конкурс. Определена компания, которая займется установкой въездной группы и благоустройством площадки, – сообщил Владимир Слепцов. – Сейчас определяем механизм реализации проекта, прорабатываем вопрос уменьшения себестоимости работ. По предварительным подсчетам, затраты составят 15 миллионов рублей.

Какую стелу поставить при въезде в город, выбирали сами ярославцы. Именно они проголосовали за проект Егора Збранского – стелу в виде щита.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: мэрия Ярославля
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