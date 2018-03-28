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В Ярославле сосульки с крыш сбивали альпинисты

28 марта 2018 21:04
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сосульки, зима, альпинисты, Ярославль

С сосульками, снегом и наледью мэрия Ярославля борется с помощью альпинистов и квадрокоптера. По словам чиновников, ежедневно на работах по очистке крыш задействованы 17 гидроподъемников и около 140 промышленных альпинистов. Правда, работают они в основном в центре города — Кировском и Ленинском районах.

— Сотрудники территориальной администрации ежедневно контролируют эти работы. Также мы внедряем новые технологии: при помощи квадрокоптера за несколько дней мы провели мониторинг всех крыш и передали эту информацию как собственникам нежилых зданий, так и управляющим компаниям и ТСЖ, поскольку за содержание кровель многоквартирных домов ответственность несут собственники этих зданий, — сказала глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Любовь Сурова.

Надеемся, что от сосулек очистят все крыши в городе, а то ходить иногда просто страшно. Тем более что недавно подчинённые подсунули Владимиру Слепцову липовые отчёты о борьбе с сосульками.

Анна Лурье
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Фото: мэрия Ярославля
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