В Рыбинске в небо выпустили сотни белых шаров в память о погибших в Кемерово

На площадь пришли сотни людей

Сегодня вечером в Рыбинске прошла траурная акция в память о тех, кто погиб во время пожара в торговом центре в Кемерово. На площади Дерунова в центре города собрались сотни людей. Принесли белые шары и мягкие игрушки.

У краев фонтана положили эти игрушки и красные гвоздики. У края фонтана поставили плакат: «Скорбим... Кемерово. 25.03.2018. Рыбинск».

Из громкоговорителей доносился голос диктора:

—... объявлен день траура в связи с гибелью людей при пожаре в Кемерово.

После минуты молчания пришедшие выпустили шары из рук, и те взмыли в небо...

Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. На это утро известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.