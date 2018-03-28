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Проблема
Октябрьский мост Ярославля покрылся ямами раньше гарантийного срока
28 марта 2018 17:55
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В Ярославле заболел мост — покрылся ямами и колейностью. Активисты по дорогам бросились смотреть документы, по которым дорога должна стоять в хорошем состоянии до 2019 года.
Речь идёт про самый старый мост Ярославля — Октябрьский. Его построили в 1966 году и за полвека ремонтировали четыре раза. Последний большой ремонт завершился в 2014 году с гарантией, что простоит как новенький до 2019 года. Но нет.
Заставьте подрядчика исправлять «косяки»
— Возможно, это модно сейчас не исполнять свои обещания, обязанности, иначе я ничем не могу объяснить полное отсутствие работы по гарантийным обязательствам с подрядчиком, — возмущается дорожный активист Илья Арифулин в группе «Дороги Ярославля». — В 2013–2014 годах город потратил 311 миллионов рублей на «капитальный» ремонт Октябрьского моста, срок гарантии на основные работы — 7 лет, на дорожное полотно (асфальт) — 5 лет. Подрядчик — громадное ОАО «Мостотрест» — жив, здоров и процветает, но почему-то уже в 2017 году город вынужден тратить собственные средства на латание дыр в асфальте, не говоря уже о разрушающихся стыках.
Автомобилисты спрашивали у властей, почему подрядчиков не заставляют переделывать собственную не слишком удачную работу? Но ответа ярославцам не было.
76.ru составлял список самых опасных мостов Ярославля с подробностями о строительстве переправ.
Спросить с подрядчика уже, видимо, не успеют
От гарантии, выданной подрядчиком на свою работу, осталось всего ничего. Но, видимо, спросить за отработанные больше 300 миллионов рублей уже не особо получится.
— Последние работы в рамках гарантийных обязательств проводились в августе 2017. Устраняли выявленные дефекты — выбоины и трещины. На весеннее-летний период запланировано обследование колейности, — рассказали в мэрии Ярославля.
Только после обследования примут решение о том, спрашивать ли с подрядчика за появление всех этих дефектов.
Октябрьский мост открыли после большого ремонта 30 августа 2014 года. За два года работ заменили асфальтобетонное покрытие и гидроизоляцию, отремонтировали тротуары и опоры, сделали ограждения, шумоизоляционные экраны, освещение.
Кто испортил мост?
Как считает декан архитектурно-строительного факультета Ярославского государственного технического университета Алексей Игнатьев, кандидат технических наук, во всём виновата гигантская нагрузка на дорогу.
— Колейность бывает трёх видов. Первый — когда основание на дорогах не выдерживает, проседает. Но это случается чаще летом. Вторая причина — высокие температуры и текучесть асфальтобетонного покрытия, оно буквально начинает выдавливаться, — объясняет Алексей Игнатьев. — Но здесь, я думаю, налицо износ покрытия, который происходит в течение всего года. В основном на это влияет интенсивное движение по мосту, любовь водителей к ускорению на дороге и даже шипованная резина.
Фото: Александра Савельева, Читатель 76.ru
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