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Город

В Ярославле впервые за 70 лет прозвонил колокол в храме. Это посвятили Кемерово

28 марта 2018 16:36
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Ярославль, трагедия в Кемерово

Сегодня на колокольню Кирилло-Афанасиевского мужского монастыря установили колокола. И первый звон главного колокола посвятили памяти погибших в страшном пожаре в торговом центре в Кемерово.

— Сегодня освятили колокола, голос которых обитель не слышала около 70 лет, — поделился в своих соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Монастырь реставрируют на деньги Москвы, которые подарила Ярославлю столица на обновление зоны ЮНЕСКО, речь идёт о 600 миллионах рублей. Его куполам вернули исторический вид. Вся реставрация с обновлением фасадов обители и укреплением фундамента обошлась в 90 миллионов рублей.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Дмитрий Миронов / vk.com, Дмитрий Миронов / vk.com/
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