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Ярославская область заберёт у Минобороны свои земли
28 марта 2018 16:05
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То, что принадлежит Ярославской области, обратно к ней и вернётся. Правительство региона отправило свои интересы на земли, дома и участки Минобороны, которые располагаются в нашем регионе. У военных мы попросили обратно в собственность области примерно половину имущества.
— В Ярославской области более 350 объектов обороны — жилищный фонд, отдельно стоящие здания и территории. Нами взят курс на выселение, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Наиболее значимым является передача в имущество области военного госпиталя в центре Ярославля. Часть уже передана музею-заповеднику.
Всего около 140 объектов вновь станут нашими. Среди них земли в Туношне, бывшие воинские части в Чебаковском сельском поселении Тутаевского района, а также отдельные объекты в Ярославле, Переславле-Залесском, Любиме и Большесельском районе.
Недавно суд вернул Минобороны ошибочный иск к ярославскому заводу в полмиллиарда рублей.
Фото: Элина Исаева
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