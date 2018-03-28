Ярославская область заберёт у Минобороны свои земли

Ярославская область забирает свои земли у Минобороны

То, что принадлежит Ярославской области, обратно к ней и вернётся. Правительство региона отправило свои интересы на земли, дома и участки Минобороны, которые располагаются в нашем регионе. У военных мы попросили обратно в собственность области примерно половину имущества.

— В Ярославской области более 350 объектов обороны — жилищный фонд, отдельно стоящие здания и территории. Нами взят курс на выселение, — рассказали в правительстве Ярославской области. — Наиболее значимым является передача в имущество области военного госпиталя в центре Ярославля. Часть уже передана музею-заповеднику.

Всего около 140 объектов вновь станут нашими. Среди них земли в Туношне, бывшие воинские части в Чебаковском сельском поселении Тутаевского района, а также отдельные объекты в Ярославле, Переславле-Залесском, Любиме и Большесельском районе.

Недавно суд вернул Минобороны ошибочный иск к ярославскому заводу в полмиллиарда рублей.