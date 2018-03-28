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Город

Экс-мэра Переславля суд отпустил под домашний арест

28 марта 2018 15:27
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суд, Ярославль, Переславль, Кошурников

Сегодня Заволжский районный суд Ярославля решил отпустить из СИЗО домой экс-мэра Переславля Дениса Кошурникова.

Домашний арест Дениса Кошурникова продлится до августа. Но уже в апреле начинается рассмотрение дела в общем порядке.

Напомним, что в ноябре прошлого года Денис Кошурников был арестован в рамках дела по хищению одного миллиарда рублей от «Роснано». Вместе с ним были арестованы учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.

Следствие считает, что Денис Кошурников незаконно дал разрешение на строительство завода в заповедной зоне рядом с Плещеевым озером, что являлось превышением его должностных полномочий.

76.ru сразу после ареста мэра Переславля-Залесского спросил у жителей города, что они думают о своём главе.

Анна Елкина
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Фото: Александр Погорелов
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