Экс-мэра Переславля суд отпустил под домашний арест

Экс-мэр Переславля перейдёт под домашний арест

Сегодня Заволжский районный суд Ярославля решил отпустить из СИЗО домой экс-мэра Переславля Дениса Кошурникова.

Домашний арест Дениса Кошурникова продлится до августа. Но уже в апреле начинается рассмотрение дела в общем порядке.

Напомним, что в ноябре прошлого года Денис Кошурников был арестован в рамках дела по хищению одного миллиарда рублей от «Роснано». Вместе с ним были арестованы учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.

Следствие считает, что Денис Кошурников незаконно дал разрешение на строительство завода в заповедной зоне рядом с Плещеевым озером, что являлось превышением его должностных полномочий.