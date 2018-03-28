|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Экс-мэра Переславля суд отпустил под домашний арест
28 марта 2018 15:27
959 0
Сегодня Заволжский районный суд Ярославля решил отпустить из СИЗО домой экс-мэра Переславля Дениса Кошурникова.
Домашний арест Дениса Кошурникова продлится до августа. Но уже в апреле начинается рассмотрение дела в общем порядке.
Напомним, что в ноябре прошлого года Денис Кошурников был арестован в рамках дела по хищению одного миллиарда рублей от «Роснано». Вместе с ним были арестованы учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.
Следствие считает, что Денис Кошурников незаконно дал разрешение на строительство завода в заповедной зоне рядом с Плещеевым озером, что являлось превышением его должностных полномочий.
76.ru сразу после ареста мэра Переславля-Залесского спросил у жителей города, что они думают о своём главе.
Фото: Александр Погорелов
|
Спорт
Фильм недели
вчера
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
типичный фильм, снятый по... далее
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров