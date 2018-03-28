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Город

Убили посреди улицы, а никто не увидел: жильцы дома не заметили смерти соседа

28 марта 2018 15:39
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убийство, подросток, соседи, Ярославль

В Ярославской области мужчину убили посреди улицы. А никто этого не заметил…

Убийство произошло в посёлке Бурмакино 25 марта. На 44-летнего Владимира Кисилёва накинулся 17-летний подросток и забил до смерти.

Мы поговорили с соседями погибшего мужчины. Оказалось, никто не в курсе, что его убили.

— Я и не знал, что он умер. Видел на продуктовом магазине объявление, что он пропал, его ищут. А где это произошло? В квартире? — спрашивает сосед Владимира Николай.

Мы рассказали, что подросток забил мужчину на улице, а потом спрятал тело в приусадебный участок и засыпал снегом. То же самое пришлось повторять и другим соседям. Все удивлённо качали головами и пожимали плечами.

Про Владимира известно, что он жил один, близких родственников у него нет. Следователи задержали 17-летнего подростка. Известно, что мальчик из хорошей семьи, учился в колледже. Почему между ним и взрослым мужчиной произошёл конфликт, сейчас разбирается Следственный комитет.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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