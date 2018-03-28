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С середины Волги в центре Ярославля спасли мужчину
28 марта 2018 12:50
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Сегодня около 11 часов в ярославское отделение ГИМС полицейские сообщили, что на середине Волги неподвижно лежит человек. Мужчина находился на льду между Тверицким пляжем и Речным вокзалом недалеко от Октябрьского моста.
На катере на воздушной подушке спасатели подъехали к лежащему человеку. К счастью, мужчина оказался жив. Но был очень пьян.
— Был настолько пьян, что не мог двигаться, — рассказал госинспектор Дмитрий Соколов. — Судя по всему, лежал на льду он достаточно долго, потому что сильно замерз. В непосредственной близости от пострадавшего была внушительная промоина. Попади он в неё, живым бы точно не выбрался.
43-летнего мужчину отвезли на берег и передали полицейским. Именно им предстоит выяснить, как мужчина оказался на льду.
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Фото: МЧС
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