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Город

В торговый центр «Аура» внезапно пришел Госпожнадзор: что увидели проверяющие

28 марта 2018 12:15
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пожарная безопасность, проверки, Ярославль

В Ярославле начались массовые проверки торговых центров, которые потребовала Генеральная прокуратура России и губернатор Дмитрий Миронов. Начались они 27 марта — в этот день прокуроры вместе с сотрудниками Госпожнадзора зашли в четыре торговых комплекса — «Флагман» в Кировском районе, «Рио» на Тутаевском шоссе, «Шоколад» на Московском проспекте и «Яркий Ярославль» в Заволжском районе. Сегодня проверка отправилась в самый крупный торговый центр «Аура», куда пришли и около десятка СМИ Ярославля.

— Эти проверки не заканчиваются одним днём, они будут продолжаться в течение двух недель. Некоторые нарушения уже выявляются. Чуть позднее сообщим первичные результаты, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Руководство «Ауры» провело толпу проверяющих по эвакуационным выходам, в частности, по выходам из кинозалов. Оказалось, что в каждом из залов есть по три выхода. А все 60 аварийных выходов центра можно открыть вручную любому человеку. Кроме того, на -1 этаже комплекса есть насосы и целая комната-бассейн с резервуаром воды, которая поступает во все пожарные шланги на все три этажа.

76.ru уже прошёл со своейпроверкой по торговым центрам, оценив аварийные выходы: где нам не выйти.

Анна Елкина
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Фото: Александра Савельева
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