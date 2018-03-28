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Бросились под машины: в Рыбинске подростки перебежали дорогу в темноте между автомобилями
28 марта 2018 11:01
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После страшного ДТП в Рыбинске, в котором под колёса автомобиля попал 14-летний мальчик, жителя города стали внимательнее следить за детьми на дорогах. Вчера вечером несколько таких мальчишек в микрорайоне Скоморохова гора сняла на видео жительница Рыбинска.
— Иду по Горе в девятом часу, навстречу идут ребята, человек 7. Самому маленькому лет 9, самому старшему — 13, — написала Ольга Таирова в группе «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Дети резко спустились к дороге. Первые бросились прямо под машины, снять не успела. Остальные перебежали аккуратнее. Проводите беседы со своими детьми, эти игры сейчас в моде, почти каждый день наблюдаем. А эти ребята играют в кустах у завода, думаю, часов в 10 побегут назад — будьте осторожнее, кто за рулем.
В комментариях жители Рыбинска просят родителей внимательнее следить за детьми, не отпускать их одних гулять в тёмное время суток, больше общаться и интересоваться тем, как ребёнок проводит свободное время.
— Сильно и семьи детей страдают, и водители после несчастных случаев. Полиция — несовершенный вариант решения, хотя на некоторых и повлияет. Любовь к детям от родителей нужна и беседы почаще — чем занимается, что планирует, как провёл время, — написал Андрей Фролов.
Напомним, что вечером 24 марта в Рыбинске погиб 14-летний мальчик. Тимура сбила машина, когда он перебегал дорогу. В соцсетях даже предположили, что это новый вид опасного развлечения у подростков — «Беги или умри». Однако эта информация не подтвердилась.
Фото: «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
Видео: «Подслушано в Рыбинске»/VK.com
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