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Над Волгой в Ярославле разлился густой туман: фото

28 марта 2018 11:00
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погода, туман, Ярославль

Вот они — молочные берега. Утро в Ярославле сегодня было белым и густым. Над Волгой разлился такой туман, что было похоже, будто кто-то пролил большую чашку молока. Такая картина была сегодня в восемь утра.

И, похоже, туман этот обещает нам только холода.

— Большую часть среды будет не по сезону холодная погода при температурном фоне на 5–6 градусов ниже климатической нормы. Только вечером облачность ненадолго уплотнится, и кое-где возможен небольшой снег, — говорят синоптики центра «Фобос».

Плюсовая температура начнётся только с понедельника.

Так что пока просто посмотрим на этот белоснежный туман.

Александра Савельева
Фото: Александра Савельева
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