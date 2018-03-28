Над Волгой в Ярославле разлился густой туман: фото

Утро туманное

Вот они — молочные берега. Утро в Ярославле сегодня было белым и густым. Над Волгой разлился такой туман, что было похоже, будто кто-то пролил большую чашку молока. Такая картина была сегодня в восемь утра.

И, похоже, туман этот обещает нам только холода.

— Большую часть среды будет не по сезону холодная погода при температурном фоне на 5–6 градусов ниже климатической нормы. Только вечером облачность ненадолго уплотнится, и кое-где возможен небольшой снег, — говорят синоптики центра «Фобос».

Плюсовая температура начнётся только с понедельника.

Так что пока просто посмотрим на этот белоснежный туман.

Молочные берега

Парит над Волгой

Белое утро