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Машина для ярославских дорог: водитель сконструировал вездеход на гусеницах
28 марта 2018 10:30
1 186 0
Вот такое чудо катается по ярославским дорогам. А что, неплохо. Зато везде можно проехать. Вот такой вездеход увидели ярославцы на улице Осташинская.
— Ничего необычного, просто машина для наших дорог, — говорит Максим Малкин, сфотографировавший необычный транспорт.
Возможно, по асфальту на такой машине кататься не очень удобно. Хотя в нашем городе не так много мест, где есть асфальт.
Фото: Максим Малкин
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