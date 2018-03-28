Машина для ярославских дорог: водитель сконструировал вездеход на гусеницах

На таком транспорте — хоть куда

Вот такое чудо катается по ярославским дорогам. А что, неплохо. Зато везде можно проехать. Вот такой вездеход увидели ярославцы на улице Осташинская.

— Ничего необычного, просто машина для наших дорог, — говорит Максим Малкин, сфотографировавший необычный транспорт.

Возможно, по асфальту на такой машине кататься не очень удобно. Хотя в нашем городе не так много мест, где есть асфальт.