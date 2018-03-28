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Правительство Ярославской области выступило против приватизации «Спартаковца»
28 марта 2018 08:28
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Правительство области рекомендовало мэрии Ярославля убрать стадион «Спартаковец» из плана приватизации.
— Прогнозный план приватизации муниципального имущества рассмотрели на заседании комиссии, — рассказал заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Леонид Золотов. — Мы проанализировали более 70 объектов, которые в него вошли. По нескольким позициям было принято решение о приостановке дальнейшей приватизации.
Стадион предлагают не приватизировать, потому что на его реконструкцию потребуется большая сумма. Привлечь гранты и участвовать в федеральных программах возможно будет только в случае, если «Спартаковец» останется в собственности города или региона.
Споры вокруг приватизации стадиона разгорелись в феврале. Депутаты муниципалитета и мэрия решили отдать стадион «Спартаковец» под управление акционерному обществу «Вознесенский». Объяснили это тем, что в бюджете города нет достаточного количества денег на его нормальное содержание, а акционерное общество полностью находится под контролем мэрии города. Но такое решение понравилось не всем. Некоторые посчитали, что 100% «Вознесенского» у мэрии не станут гарантией того, что стадион останется общественным.
Чтобы сохранить объект культурного наследия — корпуса на улице Калмыковых, три здания решили продать всего за один рубль.
Фото: Александра Савельева
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