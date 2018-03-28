В Ярославле пропала 16-летняя девушка

Алину Назарчук разыскивают с 26 марта

Полиция разыскивает 16-летнюю Алину Назарчук. Девушка вышла с учёбы в Заволжском районе 26 марта, с тех пор родственникам о ней ничего не известно.

Алине на вид 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы чёрные прямые до пояса, глаза карие.

— Девушка была одета в чёрную куртку, чёрные лосины с белыми стразами и чёрные блестящие угги, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Всех, кто видел Алину Назарчук после 26 марта или знает, где она находится, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или 24-02-02.

На Рыбинском водохранилище продолжаются поиски Александра Рыжухина, который 24 марта уехал кататься на снегоходе и пропал.