В Ярославле пропала 16-летняя девушка

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Полиция разыскивает 16-летнюю Алину Назарчук. Девушка вышла с учёбы в Заволжском районе 26 марта, с тех пор родственникам о ней ничего не известно.
Алине на вид 16 лет, рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы чёрные прямые до пояса, глаза карие.
— Девушка была одета в чёрную куртку, чёрные лосины с белыми стразами и чёрные блестящие угги, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Всех, кто видел Алину Назарчук после 26 марта или знает, где она находится, просят сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 или 24-02-02.
На Рыбинском водохранилище продолжаются поиски Александра Рыжухина, который 24 марта уехал кататься на снегоходе и пропал.
Фото: УМВД
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