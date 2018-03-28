Авария на трассе в Ярославской области: «Ниссан» не пропустил «Форд»

От удара машины сильно пострадали

Сегодня около 17 часов на 171-м километре трассы М-8 возле деревни Дертники столкнулись «Ниссан-Альмера» и «Форд-Транзит».

«Ниссан» выезжал с второстепенной дороги и не уступил «Форду», который ехал в сторону Москвы. В результате грузовой автомобиль въехал вбок легковушке. Обе машины сильно пострадали. Медицинская помощь потребовалась водителю «Ниссана».

— Мужчину с травмами госпитализировали, — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи.

«Ниссан» выезжал с второстепенной дороги и не пропустил «Форд»

Днём раньше в Переславском районе столкнулись две «Газели». Водитель одного автомобиля погиб.