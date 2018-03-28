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Авария на трассе в Ярославской области: «Ниссан» не пропустил «Форд»
27 марта 2018 22:26
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Сегодня около 17 часов на 171-м километре трассы М-8 возле деревни Дертники столкнулись «Ниссан-Альмера» и «Форд-Транзит».
«Ниссан» выезжал с второстепенной дороги и не уступил «Форду», который ехал в сторону Москвы. В результате грузовой автомобиль въехал вбок легковушке. Обе машины сильно пострадали. Медицинская помощь потребовалась водителю «Ниссана».
— Мужчину с травмами госпитализировали, — рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Ярославской области.
На месте аварии работали сотрудники МЧС, ГИБДД и бригада скорой помощи.
Днём раньше в Переславском районе столкнулись две «Газели». Водитель одного автомобиля погиб.
Фото: МЧС
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