В Ярославле прошла акция памяти погибших при пожаре в Кемерово: фоторепортаж

Ярославцы вместе с детьми пришли почтить память погибших в Кемерово

Сегодня в семь часов вечера возле памятника Петру и Февронье, покровителям семьи, на Первомайском бульваре собрались несколько десятков человек, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Ярославцы приходили вместе с детьми. К памятнику ставили лампады с горящими свечами, белые мягкие игрушки и цветы. В основном приносили красные гвоздики, были и букеты роз. Среди цветов установили чёрную табличку с надписью «Кемерово» и датой трагедии.

Несмотря на то, что к вечеру на улице похолодало, люди простояли на бульваре до темноты.

Трагедия в Кемерово произошла около четырёх часов дня 25 марта. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже торгового центра «Зимняя вишня», внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Утром стало известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.

Завтрашний день объявлен днём траура, об этом сообщается на официальном сайте президента России.

Возле памятника Петру и Февронье установили табличку с надписью «Кемерово 25.03.18»

В 19 часов на Первомайском бульваре собралось несколько десятков человек

Люди пришли вместе с детьми, чтобы почтить память погибших в Кемерово

Стояли молча

Несмотря на холод, люди простояли до темноты

Приносили белые игрушки и цветы

Некоторые не могли сдержать слёз

Акция памяти прошла на Первомайском бульваре