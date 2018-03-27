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Фоторепортаж
В Ярославле прошла акция памяти погибших при пожаре в Кемерово: фоторепортаж
27 марта 2018 21:01
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Сегодня в семь часов вечера возле памятника Петру и Февронье, покровителям семьи, на Первомайском бульваре собрались несколько десятков человек, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
Ярославцы приходили вместе с детьми. К памятнику ставили лампады с горящими свечами, белые мягкие игрушки и цветы. В основном приносили красные гвоздики, были и букеты роз. Среди цветов установили чёрную табличку с надписью «Кемерово» и датой трагедии.
Несмотря на то, что к вечеру на улице похолодало, люди простояли на бульваре до темноты.
Трагедия в Кемерово произошла около четырёх часов дня 25 марта. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже торгового центра «Зимняя вишня», внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. Утром стало известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок.
Завтрашний день объявлен днём траура, об этом сообщается на официальном сайте президента России.
Фото: Александра Савельева
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