В Ярославле продают три дома за один рубль

Здания являются частью Ярославской большой мануфактуры

Три здания в Ярославле решили продать за один рубль. Речь идет о расселенных корпусах на Перекопе. Три дома № 3, 4 и 6 на улице Калмыковых, которые входят в комплекс зданий Ярославской большой мануфактуры и являются объектам культурного наследия, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

Решение о продаже было принято в правительстве Ярославской области на заседании рабочей группы координационного совета по вопросам градостроительства.

— В планах мэрии Ярославля — продажа зданий за символическую цену — один рубль — для того, чтобы новый собственник приступил к их восстановлению, — рассказали в областном правительстве.

Здания продают за один рубль, чтобы их восстановили

Идею поддержали градозащитники, которые давно обеспокоены состоянием исторического памятника на Красном Перекопе.

— Я поддерживаю идею продать корпуса по улице Калмыковых, — написала у себя на странице в фейсбуке градозащитница Ольга Мазанова. — Думаю, это шанс на спасение памятников.

Расселённые дома находятся в плачевном состоянии

На этом же заседании решили судьбу дома на улице 6-я Железнодорожная, который сильно пострадал при взрыве бытового газа в феврале 2016 года.