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В Ярославле продают три дома за один рубль
27 марта 2018 19:59
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Три здания в Ярославле решили продать за один рубль. Речь идет о расселенных корпусах на Перекопе. Три дома № 3, 4 и 6 на улице Калмыковых, которые входят в комплекс зданий Ярославской большой мануфактуры и являются объектам культурного наследия, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.
Решение о продаже было принято в правительстве Ярославской области на заседании рабочей группы координационного совета по вопросам градостроительства.
— В планах мэрии Ярославля — продажа зданий за символическую цену — один рубль — для того, чтобы новый собственник приступил к их восстановлению, — рассказали в областном правительстве.
Идею поддержали градозащитники, которые давно обеспокоены состоянием исторического памятника на Красном Перекопе.
— Я поддерживаю идею продать корпуса по улице Калмыковых, — написала у себя на странице в фейсбуке градозащитница Ольга Мазанова. — Думаю, это шанс на спасение памятников.
На этом же заседании решили судьбу дома на улице 6-я Железнодорожная, который сильно пострадал при взрыве бытового газа в феврале 2016 года.
Фото: Александра Савельева
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