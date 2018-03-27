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Город

В Ярославле продают три дома за один рубль

27 марта 2018 19:59
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продажа, дом, Ярославль, памятник культуры

Три здания в Ярославле решили продать за один рубль. Речь идет о расселенных корпусах на Перекопе. Три дома № 3, 4 и 6 на улице Калмыковых, которые входят в комплекс зданий Ярославской большой мануфактуры и являются объектам культурного наследия, сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии.

Решение о продаже было принято в правительстве Ярославской области на заседании рабочей группы координационного совета по вопросам градостроительства.

 — В планах мэрии Ярославля — продажа зданий за символическую цену — один рубль — для того, чтобы новый собственник приступил к их восстановлению, — рассказали в областном правительстве.

Идею поддержали градозащитники, которые давно обеспокоены состоянием исторического памятника на Красном Перекопе.

 — Я поддерживаю идею продать корпуса по улице Калмыковых, — написала у себя на странице в фейсбуке градозащитница Ольга Мазанова. — Думаю, это шанс на спасение памятников.

На этом же заседании решили судьбу дома на улице 6-я Железнодорожная, который сильно пострадал при взрыве бытового газа в феврале 2016 года.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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Далее: На месте взорвавшегося дома на 6-Железнодорожной построят высотку

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