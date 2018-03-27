За двойной перелом на нечищеной дороге ярославна подаст в суд на мэрию

Женщина плакала от боли на остановке

Женщина, которая из-за нечищеных дорог упала на пешеходном переходе под колёса машин, через суд будет требовать у мэрии компенсации. Из-за недобросовестной работы коммунальщиков женщина уже больше месяца находится на больничном.

Всё произошло 8 февраля. Ярославна Мария Малова переходила дорогу на площади Труда, как вдруг поскользнулась на ледяных глыбах прямо на проезжей части, упала и ударилась так сильно, что не смогла самостоятельно встать. Женщине помогли подняться прохожие. А сама Мария сидела на лавочке на остановке и плакала от боли и обиды до приезда скорой.

— Скорая отвезла меня в травмпункт Соловьёвской больницы. У меня диагностировали двойной перелом лодыжки со смещением. Делали операцию. Две недели я лежала в больнице. Сейчас на больничном. Собираюсь обращаться в суд, поэтому ищу свидетелей случившегося со мной несчастья, — рассказала Мария.

Ярославский юрист Евгений Могунов считает, что у женщины есть все шансы отстоять свои права.

— Если человек пострадал на пешеходном переходе, ответственность лежит на мэрии. В таком случае нужно собрать свидетелей, попросить у них телефоны. Вызвать ГИБДД, так как это тоже является ДТП. Сотрудники полиции зафиксируют, что дорога действительно скользкая и нечищеная, и выпишут протокол. Вызвать скорую. Врачи должны зафиксировать место получения травмы и саму травму. Если вы добираетесь до травмпункта на такси, попросите у водителя чек, на котором будет указан адрес, откуда вас забрали и куда доставили, и сумма. Не лишним будет достать видеозаписи с камер наблюдения или регистраторов. Во время лечения собирать все чеки на лекарства и выписанные рецепты. Со всеми этими документами смело отправляйтесь в суд, — рассказывает Евгений Могунов.