|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
За двойной перелом на нечищеной дороге ярославна подаст в суд на мэрию
27 марта 2018 17:07
1 749 1
Женщина, которая из-за нечищеных дорог упала на пешеходном переходе под колёса машин, через суд будет требовать у мэрии компенсации. Из-за недобросовестной работы коммунальщиков женщина уже больше месяца находится на больничном.
Всё произошло 8 февраля. Ярославна Мария Малова переходила дорогу на площади Труда, как вдруг поскользнулась на ледяных глыбах прямо на проезжей части, упала и ударилась так сильно, что не смогла самостоятельно встать. Женщине помогли подняться прохожие. А сама Мария сидела на лавочке на остановке и плакала от боли и обиды до приезда скорой.
— Скорая отвезла меня в травмпункт Соловьёвской больницы. У меня диагностировали двойной перелом лодыжки со смещением. Делали операцию. Две недели я лежала в больнице. Сейчас на больничном. Собираюсь обращаться в суд, поэтому ищу свидетелей случившегося со мной несчастья, — рассказала Мария.
Ярославский юрист Евгений Могунов считает, что у женщины есть все шансы отстоять свои права.
— Если человек пострадал на пешеходном переходе, ответственность лежит на мэрии. В таком случае нужно собрать свидетелей, попросить у них телефоны. Вызвать ГИБДД, так как это тоже является ДТП. Сотрудники полиции зафиксируют, что дорога действительно скользкая и нечищеная, и выпишут протокол. Вызвать скорую. Врачи должны зафиксировать место получения травмы и саму травму. Если вы добираетесь до травмпункта на такси, попросите у водителя чек, на котором будет указан адрес, откуда вас забрали и куда доставили, и сумма. Не лишним будет достать видеозаписи с камер наблюдения или регистраторов. Во время лечения собирать все чеки на лекарства и выписанные рецепты. Со всеми этими документами смело отправляйтесь в суд, — рассказывает Евгений Могунов.
Фото: Марина Павлова
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
сегодня
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров