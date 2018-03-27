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Мнение
Скорбь поодиночке. Почему в Ярославле негде поплакать
27 марта 2018 15:30
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Второй день все ленты соцсетей — о трагедии в Кемерово. Понять можно — после таких невыносимых новостей есть потребность высказаться. Поплакать у себя в фейсбуке, «ВКонтакте». Обнять ребёнка, как пишут многие родители. Потому что вдруг так страшно делается — а что если это произойдёт со мной? Гарантии нет. Есть только одно — возможность в трудную минуту быть вместе. Побыть рядом, пожаловаться друг другу, покричать, искать и находить виновных. Проговорить свой страх, своё горе.
«Кемерово, мы с тобой», — говорит страна. И Ярославль говорит тоже. Но почему-то эти голоса звучат поодиночке. Никак не реализуется эта самая потребность объединиться против горя, против уже непоправимого.
Днём в Ярославле возложили цветы. Представители власти, силовики, общественники (какое обезличенное понятие!). Человек сто пришло, говорит наш фотограф Саша Савельева. Пришли организованно и возложили организованно. Предупредили прессу — мы сфотографировали. Всё.
Когда в прошлом году произошёл теракт в Санкт-Петербурге, тоже ведь был этот порыв — тянуло пойти на улицу, быть с теми, кому так же плохо, как тебе. Зажечь свечу. Принести цветы. Сделать хоть что-то, чтобы стало легче. И тогда люди пошли к Успенскому собору.
Сегодня специальной литургии по погибшим не будет.
— Во всех храмах прошли заупокойные богослужения, — уточнили в епархии. — А литургия не положена по церковным законам — сейчас пост.
Значит, сегодня не в храм. Но куда?
Городские и областные власти траурных мероприятий не планируют. Акцию для тех, кто хочет почтить память погибших, устраивают, похоже, только сторонники Навального — собираются на Первомайском бульваре. Обещают без агитации.
А так, без политики, нельзя собрать людей? Хоть у памятника, хоть на Советской площади. Просто обняться, поплакать, подумать. Помолчать — всем вместе.
Тогда, после Питера, это было.
— Но тогда и организованно всё было, — говорит Саша. — Рамки металлоискателей поставили, помню. Это ж всё делать надо…
А сейчас? Не надо? Не хочется? Или не чувствуется?
Завтра в стране — общенациональный траур. А у нас даже общегородской не получается. Видимо, только и остаётся — реветь по домам и фейсбукам. Кухонный траур.
Фото: Александра Савельева
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