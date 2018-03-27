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В Ярославле вечером проведут траурную акцию по погибшим в Кемерово
27 марта 2018 15:14
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Сегодня вечером в центре Ярославля пройдёт траурная акция в память о погибших в торговом центре в Кемерово. Всех, кто хочет отдать дань памяти, ждут в семь часов вечера у памятника Петру и Февронии на Первомайском бульваре.
— Акцию проведем без политики, без агитации, — обещает организатор мероприятия — руководитель штаба Навального в Ярославле Елена Лекиашвили.
Цветы и свечи выдавать не будут, приходить лучше со своими.
Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. На это утро известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок. Продолжают обновлять список пропавших без вести.
Фото: Александра Савельева
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