В Ярославской области мужчина избил работников скорой помощи

На работников скорой напал брат пациента

37-летний житель Любима избил фельдшера и водителя скорой помощи.

17 марта в скорую поступил звонок от одного из жильцов по улице Красноармейской города Любим. Он пожаловался на плохое самочувствие. На вызов выехали 32-летняя женщина-фельдшер и 56-летний водитель. Дома помимо хозяина квартиры находился его 37-летний брат. Мужчина был пьян. Он повёл себя очень агрессивно по отношению к врачу и водителю.

— Мужчина избил фельдшера и водителя скорой. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Решается вопрос о его заключении под стражу, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Это уже не первый случай, когда нападают на работников скорой помощи. В Тутаеве 58-летний мужчина застрелил 55-летнего водителя скорой.