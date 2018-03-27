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В Ярославской области мужчина избил работников скорой помощи
27 марта 2018 14:11
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37-летний житель Любима избил фельдшера и водителя скорой помощи.
17 марта в скорую поступил звонок от одного из жильцов по улице Красноармейской города Любим. Он пожаловался на плохое самочувствие. На вызов выехали 32-летняя женщина-фельдшер и 56-летний водитель. Дома помимо хозяина квартиры находился его 37-летний брат. Мужчина был пьян. Он повёл себя очень агрессивно по отношению к врачу и водителю.
— Мужчина избил фельдшера и водителя скорой. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Решается вопрос о его заключении под стражу, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Это уже не первый случай, когда нападают на работников скорой помощи. В Тутаеве 58-летний мужчина застрелил 55-летнего водителя скорой.
Фото: Александра Савельева
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