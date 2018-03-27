В России объявили национальный траур после трагедии в Кемерово. Завтра

Национальный траур теперь стал таким официально

Президент Владимир Путин подписал указ, в котором объявил национальный траур в связи с гибелью людей на пожаре в торговом центре в Кемерово. Днём траура объявили среду, 28 марта, сообщается на официальном сайте президента.

— В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации, — сообщается в указе Владимира Путина. — Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура.

В Ярославской области в этот день планировались события, посвящённые Дню театра, которые перенесли на следующую неделю. Также 28 марта ярославцы ждали концерт певицы Пелагеи, который перенесли на 18 апреля.

Сегодня ярославцы по всему городу оставляют цветы и свечи в память о погибших в торговом центре «Зимняя вишня».

Трагедия произошла около четырёх часов дня 25 марта в торговом центре в Кемерово. Пожар вспыхнул на четвёртом этаже здания, внутри которого оказались заперты в кинозалах дети, а люди заблокированы из-за неработающих аварийных выходов. На это утро известно о 64 погибших, среди которых 41 ребёнок. Продолжают обновлять список пропавших без вести.