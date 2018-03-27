В Ярославле пассажир такси сломал нос водителю

Таксисту заплатили компенсацию за сломанный нос

Буйный пассажир такси в Ярославле, вызвав машину, поколотил водителя, сломав ему нос. О происшествии рассказал сам перевозчик, обещав выплатить пострадавшему компенсацию.

— Пассажир во время поездки начал грубить водителю и, проигнорировав замечание в свой адрес, сломал таксисту нос, — рассказали в службе заказа такси «Максим». —Водитель получил компенсацию в размере 25 тысяч рублей.

Кстати, получить компенсацию за неудачную поездку могут и пассажиры. Например, в Рязани после ДТП, в которое попал мужчина, поехав на такси, он получил 12,5 тысячи рублей. А в Курске пассажир, попавший в аварию в машине такси, получил 25 тысяч рублей. Самую большую выплату получила семья водителя такси в Туле, которого до смерти избил пассажир. Мужчина скончался, не приходя в сознание. Его семье страховая компания перевозчика выплатила полмиллиона рублей.

Недавно ярославские антимонопольщики придрались к рекламе «Яндекс.Такси» в Ярославле.