|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле пассажир такси сломал нос водителю
27 марта 2018 12:42
906 1
Буйный пассажир такси в Ярославле, вызвав машину, поколотил водителя, сломав ему нос. О происшествии рассказал сам перевозчик, обещав выплатить пострадавшему компенсацию.
— Пассажир во время поездки начал грубить водителю и, проигнорировав замечание в свой адрес, сломал таксисту нос, — рассказали в службе заказа такси «Максим». —Водитель получил компенсацию в размере 25 тысяч рублей.
Кстати, получить компенсацию за неудачную поездку могут и пассажиры. Например, в Рязани после ДТП, в которое попал мужчина, поехав на такси, он получил 12,5 тысячи рублей. А в Курске пассажир, попавший в аварию в машине такси, получил 25 тысяч рублей. Самую большую выплату получила семья водителя такси в Туле, которого до смерти избил пассажир. Мужчина скончался, не приходя в сознание. Его семье страховая компания перевозчика выплатила полмиллиона рублей.
Недавно ярославские антимонопольщики придрались к рекламе «Яндекс.Такси» в Ярославле.
Фото: Александра Савельева
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
сегодня
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров