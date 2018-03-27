|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
У одного из торговых центров в Ярославле до потери сознания избили подростка
27 марта 2018 13:02
5 524 7
И снова драка, и снова подростки у торгового центра. Накануне у торгового комплекса «Альтаир» сильно избили мальчика. Драка произошла около половины девятого вечера. На месте, по словам очевидцев, собралось много молодёжи, чуть позже подошла охрана. По предварительной информации, мальчика избили прямо в здании торгового центра.
— Парня избили, он без сознания лежал. Потом его вынесли, начали допинывать. Потом кто-то заорал: «Вызовите скорую», — рассказывает очевидец произошедшего Павел Кузнецов.
Сотрудники по делам несовершеннолетних факт драки подтвердили, но сказали, что всю официальную информацию смогут предоставить в полиции. Мы отправили официальный запрос в УМВД по Ярославской области и ждём ответа.
Также мы позвонили управляющему «Альтаира» по телефону, указанному на сайте. Трубку взяла секретарь.
— А разве была драка? — удивилась она.
Мы уточнили, у кого можно узнать про произошедший инцидент.
— Ни у кого. Потому что мы про это ничего не знаем. И, вообще ,сейчас не до вас, — грубо отрезали на другом конце провода и положили трубку.
Может быть, вместе с системой пожарной безопасности в торговых центрах пора проверить и персонал, работающий там. Потому что инциденты с торговыми комплексами случаются сплошь и рядом. Совсем недавно возле «Ауры» подростки избили сверстницу.
Фото: Александра Савельева
|
Спорт
Спорт
Фильм недели
сегодня
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Типичнейшие гостеватые с... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров