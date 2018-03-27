У одного из торговых центров в Ярославле до потери сознания избили подростка

Драка началась в здании торгового центра

И снова драка, и снова подростки у торгового центра. Накануне у торгового комплекса «Альтаир» сильно избили мальчика. Драка произошла около половины девятого вечера. На месте, по словам очевидцев, собралось много молодёжи, чуть позже подошла охрана. По предварительной информации, мальчика избили прямо в здании торгового центра.

— Парня избили, он без сознания лежал. Потом его вынесли, начали допинывать. Потом кто-то заорал: «Вызовите скорую», — рассказывает очевидец произошедшего Павел Кузнецов.

Сотрудники по делам несовершеннолетних факт драки подтвердили, но сказали, что всю официальную информацию смогут предоставить в полиции. Мы отправили официальный запрос в УМВД по Ярославской области и ждём ответа.

Также мы позвонили управляющему «Альтаира» по телефону, указанному на сайте. Трубку взяла секретарь.

— А разве была драка? — удивилась она.

Мы уточнили, у кого можно узнать про произошедший инцидент.

— Ни у кого. Потому что мы про это ничего не знаем. И, вообще ,сейчас не до вас, — грубо отрезали на другом конце провода и положили трубку.

Может быть, вместе с системой пожарной безопасности в торговых центрах пора проверить и персонал, работающий там. Потому что инциденты с торговыми комплексами случаются сплошь и рядом. Совсем недавно возле «Ауры» подростки избили сверстницу.