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Город

Ярославская супермодель с обложки Vogue требует устроить национальный траур по погибшим в Кемерово

27 марта 2018 11:15
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дети, Ярославль, пожар, трагедия в Кемерово

Ярославская супермодель Дарья Коновалова, известная несколькими съёмками для обложки журнала Vogue, поддержала инициативу другой известной манекенщицы Натальи Водяновой устроить в  России национальный траур по погибшим в торговом центре в Кемерово. Дарья выразила свои соболезнования всем тем, кто потерял в этой страшной трагедии своих близких.

— Я не могу наблюдать, как задвигается, затаптывается, заметается под ковёр чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности — единица жизни. У меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу, чтобы каждый из вас, читающих это, присоединился и потребовал жёстко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить национальный траур! — написала Наталья Водянова в своём Instagram.

#Repost @natasupernova ・・・ Я не могу наблюдать как задвигается, затаптывается, заметается под ковер чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности - единица жизни. Во-первых, как и в Крымске я считаю, что помощь должна начаться со списка пропавших, погибших и пострадавших. Настоящего, полного, не мухлежного списка. Во-вторых, хотя у меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу чтобы каждый из Вас, читающих это, присоединился и потребовал жестко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить Национальный траур! Что-то с нами не так, если смерть больше 60 человек (цифра наверняка занижена), многие из которых - дети, не сигнализирует о национальной трагедии! #Кемерово

Публикация от Dasha 🌹 (@dariakonovalova)

Дарья Коновалова присоединилась к этим словам, как и многие другие публичные личности: актёр Данила Козловский, певица Анастасия Стоцкая, актриса Аглая Тарасова и многие другие.

Напомним, страшный пожар, унёсший несколько десятков человеческих жизней, произошёл в Кемерово в воскресенье, 25 марта. Среди погибший очень много детей, которые оказались запертыми в кинозалах торгового центра. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Эхо трагедии дошло и до Ярославля. Губернатор Дмитрий Миронов потребовал проверить систему пожарной безопасности во всех торговых центрах региона.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: dariakonovalova/Instagram
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