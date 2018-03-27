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Ярославская супермодель с обложки Vogue требует устроить национальный траур по погибшим в Кемерово
27 марта 2018 11:15
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Ярославская супермодель Дарья Коновалова, известная несколькими съёмками для обложки журнала Vogue, поддержала инициативу другой известной манекенщицы Натальи Водяновой устроить в России национальный траур по погибшим в торговом центре в Кемерово. Дарья выразила свои соболезнования всем тем, кто потерял в этой страшной трагедии своих близких.
— Я не могу наблюдать, как задвигается, затаптывается, заметается под ковёр чьих-то интересов главная ценность, абсолют человечности — единица жизни. У меня нет никакого особенного формального права, но я требую и хочу, чтобы каждый из вас, читающих это, присоединился и потребовал жёстко и бескомпромиссно от страны, от друг друга и от нашей власти объявить национальный траур! — написала Наталья Водянова в своём Instagram.
Дарья Коновалова присоединилась к этим словам, как и многие другие публичные личности: актёр Данила Козловский, певица Анастасия Стоцкая, актриса Аглая Тарасова и многие другие.
Напомним, страшный пожар, унёсший несколько десятков человеческих жизней, произошёл в Кемерово в воскресенье, 25 марта. Среди погибший очень много детей, которые оказались запертыми в кинозалах торгового центра. Многие до сих пор считаются пропавшими без вести.
Эхо трагедии дошло и до Ярославля. Губернатор Дмитрий Миронов потребовал проверить систему пожарной безопасности во всех торговых центрах региона.
Фото: dariakonovalova/Instagram
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