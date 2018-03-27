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Ярославские пловцы на открытой воде начали сезон с медалей
27 марта 2018 09:07
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Пловцы из Ярославля Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев заняли второе и третье места на первом этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде. Соревнования прошли в Израиле в городе Эйлат. Вместе со спортсменами на этап Кубка Европы приехал их тренер Александр Петряев.
— Хорошее начало сезона, — написал на своей странице в фейсбуке Евгений Дратцев. — Сегодня была отличные соревнования.
Кирилл Абросимов проплыл 10 километров за 1 час 50 минут и 56,1 секунды и завоевал серебряную медаль соревнований. Пловец всего на 1,25 секунды уступил победителю, венгерскому спортсмену Кристофу Разовскому. Евгений Дратцев отстал от лидера на 7,40 секунды и завоевал бронзовую медаль соревнований.
В феврале ярославские спортсмены приняли участие в самых массовых соревнованиях в ЮАР, где Кирилл Абросимов стал абсолютным победителем, а Евгений Дратцев показал пятый результат.
Фото: Евгений Дратцев/facebook.com
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