×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь

Город

Ярославские пловцы на открытой воде начали сезон с медалей

27 марта 2018 09:07
107 0
плавание, спорт, Ярославль

Пловцы из Ярославля Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев заняли второе и третье места на первом этапе Кубка Европы по плаванию на открытой воде. Соревнования прошли в Израиле в городе Эйлат. Вместе со спортсменами на этап Кубка Европы приехал их тренер Александр Петряев.

— Хорошее начало сезона, — написал на своей странице в фейсбуке Евгений Дратцев. — Сегодня была отличные соревнования.

Кирилл Абросимов проплыл 10 километров за 1 час 50 минут и 56,1 секунды и завоевал серебряную медаль соревнований. Пловец всего на 1,25 секунды уступил победителю, венгерскому спортсмену Кристофу Разовскому. Евгений Дратцев отстал от лидера на 7,40 секунды и завоевал бронзовую медаль соревнований.

В феврале ярославские спортсмены приняли участие в самых массовых соревнованиях в ЮАР, где Кирилл Абросимов стал абсолютным победителем, а Евгений Дратцев показал пятый результат.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Евгений Дратцев/facebook.com
Все новости дня
Продажа авто, мото
Далее: Крупный пожар в Ярославской области: спасатели больше десяти часов боролись с огнём

Еда
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей
Погода
Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло

Греющее солнце и +19 °C: когда в Ярославль придёт тепло
Авто
Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит

Когда повезло с водителем: семь типов таксистов, которых никто не любит
Спорт
«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня

«Схлестнулись с соперником»: драку ярославских и питерских хоккеистов в КХЛ назвали битвой дня
Спорт
Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

Наказали фаворита: нападающий СКА дисквалифицирован после третьего матча с ярославским «Локомотивом»

Фильм недели
22 марта
Tomb Raider: Лара Крофт не прощается
На без вести пропавшем британском предпринимателе Ричарде Крофте поставили крест все, кроме его дочери Лары. Она отказывается внимать доводам...
Комментарии (4): Типичнейшие гостеватые с... далее
12 марта
«Излом времени»: ох уж эти детки!
Тяжела доля гениального ученого! Как только ты подбираешься к научному открытию, так тебя либо засмеют, либо вообще заставят исчезнуть. Вот и с...
Комментарии (1): Вот отличный пример что... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,10 57,37
EUR 71,17 71,44
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 27.03
USD 57,00 -0,10
EUR 70,57 0,14
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.