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Крупный пожар в Ярославской области: спасатели больше десяти часов боролись с огнём
27 марта 2018 09:34
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Больше десяти часов пожарные боролись с огнём в деревне Фатьяново Ростовского района. 26 марта там загорелся частный жилой дом. Жильцы сообщили о пожаре в 11 часов 55 минут.
Огонь разгорелся так сильно, что перекинулся на соседнее здание, а оттуда на ещё один дачный дом. Спасатели потушили пожар в 22 часа 40 минут.
— В результате пожара уничтожены жилой дом площадью 120 квадратных метров, соседнее здание площадью 120 квадратных метров, а также повреждён один дачный дом. К счастью, пострадавших нет, — рассказали в управлении МЧС по Ярославской области.
Сейчас тема пожара воспринимается особенно остро и болезненно. Сразу после трагедии в Кемерово власти сообщили, что проверят не только все торговые центры в Ярославской области, но и школы, больницы и спортивные комплексы.
Фото: ГУ МЧС по ЯО
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