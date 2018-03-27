После трагедии в «Зимней вишне» в Кемерово на митинг вышли несколько тысяч человек

В эти минуты в Кемерово проходит многотысячный митинг. Утром люди прорвали полицейские кордоны и вышли на площадь, где находится областная администрация. Акция продолжается уже больше трёх часов. НГС ведет онлайн-трансляцию из Кемерово.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» начался около полудня по московскому времени 25 марта. По официальным данным, в огне погибли 64 человека. Но родственники погибших уверены, что истинная картина куда страшнее.

Главной причиной массовой гибели людей стали не сработавшие в ТЦ пожарная сигнализация и системы пожаротушения. По рассказам выбравшихся из здания людей, о пожаре они узнали либо когда сами увидели дым, либо когда их привлекли криками другие посетители.

В результате многие просто не смогли выбраться наружу из лабиринта коридоров здания. Больше всего жертв оказалось в кинотеатре, куда детей, по отзывам очевидцев, приводили целыми классами. Часть их пыталась вырваться наружу через эвакуационные выходы, но те оказались заблокированными. По словам одной из посетительниц кинотеатра в ТЦ, во время сеансов сотрудники иногда запирали вход в зал, «чтобы люди без билета не заходили», пишет РИА Новости. Дети писали и звонили родителям изнутри, но прийти к ним на помощь никто не смог.

На 17:00 26 марта количество установленных жертв уже составило 64 человека, однако, скорее всего, список этот неполон. В первой половине дня на месте пожара снова были замечены дым и признаки горения. Кроме того, в результате пожара в ТЦ обрушились часть перекрытий, так что говорить о точном количестве жертв можно будет только после разбора завалов.

Пожар в «Зимней вишне» уже вошел в печальный рейтинг самых крупных пожаров в России за последние 100 лет по числу жертв. Больше человек погибло только в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).

Власти Кузбасса объявили о том, что выделят по миллиону рублей семьям каждой жертвы пожара в кемеровском ТЦ.

Следственный комитет РФ сообщил о задержании четырех человек, имеющих отношение к торговому центру, в том числе руководителя управляющей компании, которая обслуживала «Зимнюю вишню».